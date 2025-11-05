Alexandrova debuta en las Finales

Keys, que perdió los dos primeros encuentros de la fase de grupos de la competición, ante la polaca Iga Swiatek y la estadoundense Amanda Anismova, ha optado por abandonar al no tener opciones de clasificación en la última jornada, ante la kazaja Elena Rybakina. La campeona del Abierto de Australia ha argumentado enfermedad para darse de baja en el torneo.

Alexandrova, décima del mundo y segunda suplente tras Anderreva, tuvo su oportunidad de disputar unas Finales WTA por primera vez en su carrera. Décima del mundo y ganadora en Linz este año, su quinto título, y finalista en Ningbo, Seul y Monterrey, juega un duelo irrelevante ante Rybakina, que ya tenía asegurado su primer puesto del grupo y la clasificación para las semifinales.

Andreeva, primera suplente, novena del ránking femenino, rehúso a ocupar la plaza de Keys al estar inmersa en las Finales WTA de dobles junto a su compatriota Diana Shnaider.