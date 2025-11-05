Argentino Etcheverry, eliminado en Atenas

El adiós del diestro de La Plata, Tomás Etcheverry, se une a la eliminación el martes del otro tenista sudamericano en el cuadro final en la capital griega, el chileno Alejandro Tabilo, que no pudo lograr una tercera victoria en su carrera ante el serbio Novak Djokovic.

Lea más: Rybakina, tres victorias al hilo

Müller se medirá en cuartos con el ganador del choque entre el suizo Stan Wawrinka (159º) y el italiano Lorenzo Musetti (9º) .

Resultados, segunda ronda

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Yannick Hanfmann (GER) derrotó a Vit Kopriva (CZE) 6-2, 5-7 y 7-5.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Miomir Kecmanovic (SRB) a Luciano Darderi (ITA) 4-6, 6-2 y 6-3.

Alexandre Müller (FRA) a Tomás Etcheverry (ARG) 6-7 (2/7), 7-6 (7/4) y 7-6 (7/3).