05 de noviembre de 2025 - 15:40

Argentino Etcheverry, eliminado en Atenas

El argentino Tomás Etcheverry quedó al margen del ATP 250 de Atenas, Grecia.
El ATP 250 de Atenas se quedó sin representantes sudamericanos tras la derrota este miércoles del argentino Tomás Etcheverry (#60 del mundo) ante el francés Alexandre Müller (43º) por 7-6 (7/4) y 7-6 (7/3).

El adiós del diestro de La Plata, Tomás Etcheverry, se une a la eliminación el martes del otro tenista sudamericano en el cuadro final en la capital griega, el chileno Alejandro Tabilo, que no pudo lograr una tercera victoria en su carrera ante el serbio Novak Djokovic.

Müller se medirá en cuartos con el ganador del choque entre el suizo Stan Wawrinka (159º) y el italiano Lorenzo Musetti (9º) .

Resultados, segunda ronda

Yannick Hanfmann (GER) derrotó a Vit Kopriva (CZE) 6-2, 5-7 y 7-5.

Miomir Kecmanovic (SRB) a Luciano Darderi (ITA) 4-6, 6-2 y 6-3.

Alexandre Müller (FRA) a Tomás Etcheverry (ARG) 6-7 (2/7), 7-6 (7/4) y 7-6 (7/3).