Finales WTA: Anisimova elimina a Swiatek

Desde que Iga Swiatek arrolló en la final de Wimbledon a Amanda Anisimova por un doble 6-0, todo ha cambiado en los duelos entre ambas.

Lea más: Tercera victoria de Rybakina

La estadounidense aprendió de aquello y en los siguientes cara a cara se ha llevado el triunfo. El primero, en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y ahora, en Riad.

Anisimova, única debutante de las ocho protagonistas, ha logrado avanzar en el torneo y acompaña a la kazaja Elena Rybakina hacia las semifinales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jugará la norteamericana contra la primera del otro grupo, probablemente la #1 del mundo, Aryna Sabalenka.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La estadounidense, con dos títulos en este 2025, en los WTA 1.000 de Doha y Pekín, y finalista de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, ha encontrado premio en la fe y su espíritu de lucha.

Tras perder estrepitosamente en la primera ronda contra Elena Rybakina (6-3 y 6-1), mantuvo el tipo ante su compatriota Madison Keys, a la que ganó en tres mangas (4-6, 6-3 y 6-2) para prolongar sus opciones.

No desperdició esta ocasión Anisimova y volvió a dar la vuelta al encuentro ante Swiatek, que por segundo año seguido se queda estancada en la fase de grupos de las Finales WTA.

La victoria es la décima que consigue la estadounidense contra una ‘top ten’ en este 2025. Ha conseguido ganar catorce de sus dieciséis últimos partidos y acumula ya 47 triunfos en lo que va de temporada.

Tras ganar a Madison Keys en su debut, fue superada por Rybakina, ante la que se hundió después de ganar el primer set (3-6, 6-1 y 6-0).

Algo parecido le sucedió ante Anisimova. Tras imponerse en la primera manga, no fue capaz de frenar la mejoría de su rival y, especialmente en la tercera, tuvo un bajón definitivo. Swiatek no perdía dos partidos seguidos en un torneo desde las Finales WTA de Guadalajara, hace cuatro años, en su debut en el evento de maestras.

La #2 del mundo se despide de la competición y de la temporada con tres títulos en su palmarés. Ganó Wimbledon por primera vez. Y además, Seúl y Cincinnati. Fue finalista en Bad Homburg también en este año.

Anisimova, cuarta jugadora del mundo, y Rybakina avanzan hacia semifinales desde el grupo Serena Williams. El jueves quedará definido el Steffi Graf, que componen la bielorrusa Aryna Sabelanka, las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff y la italiana Jasmine Paolini, que ya no tiene opción alguna. EFE