Alcaraz y Djokovic comparten grupo en el Masters ATP

Un año después de haber sido eliminado en la fase de grupos de las Finales ATP, Carlos Alcaraz, #2 del mundo y líder de “The Race”, la clasificación anual que determina a los ocho participantes de este torneo de fin de año, se enfrentará a Novak Djokovic, siete veces ganador del torneo, el récord.

“Djoko” regresó esta semana a la competición en Atenas tras una larga pausa después de su derrota en semifinales en Shanghái.

Aunque el presidente de la Federación Italiana de Tenis, organizadora del torneo, aseguró que el serbio, ausente el año pasado, estaría en Turín, Djokovic explicó el miércoles en Atenas que aún no había confirmado su participación.

Su grupo, llamado Jimmy Connors, lo completan el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex De Minaur.

El #1 del mundo y defensor del título, Sinner se enfrentará en el grupo Bjorn Borg a Zverev, al estadounidense Ben Shelton y al último clasificado, que será el canadiense Félix Auger-Aliassime o el italiano Lorenzo Musetti.

Si Musetti gana el torneo de Atenas esta semana, obtendrá el último boleto para Turín. Si no, este boleto será para Auger-Aliassime, actualmente octavo en “The Race” tras su final en el Masters 1000 de París -perdida ante Sinner-.

Al término de esta fase de grupos, los dos mejores jugadores de cada grupo accederán a las semifinales, el 15 de noviembre, antes de la final del domingo que podría determinar la identidad del #1 del mundo, entre Sinner y Alcaraz, al final del curso 2025.

Entre los ocho participantes, solo Sinner (2024) , Djokovic (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 y 2023) y Zverev (2018 y 2021) han ganado ya el prestigioso “Torneo de Maestros”.

Grupos del Masters ATP 2025

Jimmy Connors: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex De Miñaur.

Bjorn Borg: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton y Félix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti. AFP