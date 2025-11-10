Dos personas fallecidas durante las Finales ATP de Turín

Ambos fueron trasladados al hospital tras la rápida intervención de las emergencias sanitarias, pero perdieron la vida poco después de su llegada, según desvelaron los medios italianos.

Lea más: Alcaraz, en busca de la clasificación

El primero de los fallecidos fue el hombre de 70 años, que sufrió un ataque cardíaco en la zona de aficionados, muy cerca del recinto en el que se disputan los partidos; mientras que el segundo, el hombre de 78 años, sufrió un colapso en la grada durante el partido que enfrentó al italiano Lorenzo Musetti y al estadounidense Taylor Fritz.

Los episodios no están relacionados y no afectaron al normal desarrollo del programa del torneo. EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy