Masters ATP: Alcaraz certifica su dominio en el ránking

Carlos Alcaraz saltó a la pista central del Inalpi Arena con un claro objetivo. La clasificación a semifinales ya estaba asegurada. Peleó por ser primero de grupo. Conseguido. Y por acabar su fantástico año en lo más alto del ránking. Conseguido también. De paso, evitó a Jannik Sinner hasta una hipotética final.

Lo consiguió por la vía rápida, además. En dos sets, menos de hora y media. En un duelo complicadísimo ante Musetti, que recibió el apoyo inagotable de una grada volcada con su tenista. El italiano llegó como reserva, se coló en el cuadro principal por la lesión de Djokovic y peleó con Alcaraz por el primer puesto del grupo.

Quedó eliminado, pero nada mal para ser su primera Copa de Maestros. El problema es que en uno de los partidos más importantes de su carrera, Lolo se cruzó ante un Alcaraz imparable, obcecado con el #1 de final de temporada y en un genial estado de forma que nunca había experimentado en este torneo.

Pese a su empeño, no pudo hacer nada ante el murciano, en trance desde el inicio para lograr otra victoria histórica en su palmarés. Quizá no fue el partido más brillante del ganador de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos este curso. Musetti le dio guerra.

Pero la realidad es que tuvo siempre bajo control el duelo. No dejó que se le fuera de las manos en ningún momento. Incluso cuando su revés parecía no ser tan preciso como otros días fue capaz de reactivarlo a tiempo. Rompió en el primer set en un momento clave.

Golpe de efecto ante un Musetti que atisbó por un momento una lucha igualada ante su rival. Con 5-4 a su favor, Alcaraz quebró en la segunda bola de set que dispuso. Solo un error poco común en sus manos unos cuantos puntos antes le privó de hacerlo a la primera. Su derecha, cuando la tenía casi ganada, se estrelló en la red. Ahí Musetti empezó a perder la fe.

Y Alcaraz empezó a ver el número 1 muy cerca. Tuvo un break nada más comenzar el segundo envite, pero resisitó Musetti. No pudo con el siguiente y el españo tomó una ventaja ya insalvable. Del 3-1, además, pasó en un abrir y cerrar de ojos al 5-1.

Musetti torció el gesto. Estaba fuera. A Alcaraz no le tembló la mano. Con su servicio puso el 6-1 definitivo. Se coronó como número a la tercera bola de partido que dispuso. Saludó deportivamente a Musetti en la red. Y gritó el clásico ‘¡Vamos!’ que se escuchó pese a la ovación elegante del recinto. Primero en el escalafón, en su grupo. Pleno de victorias en esta edición de las Finales ATP. Un total de 70 victorias. En el horizonte, el doctorado como ‘Maestro’. EFE