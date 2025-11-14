La ATP brinda un homenaje a jugadores retirados en el año

Ocho jugadores comparecieron en la pista central del Inalpi Arena de la capital piamontesa en la que se celebra el prestigioso torneo de la ATP.

Además de Albert Ramos Viñolas, Diego Schwartzman, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah estuvieron presentes el británico Kyle Edmund, el pakistaní Aisam-Ul-Haq Qureshi y los neerlandeses Wesley Koolhof y Matwe Middelkoop.

El “Peque” Schwartzman tomó la palabra para agradecer el homenaje en Turín. “Estoy súper contento de volver a estar aquí en Italia, de compartir escenario con estos compañeros de individuales y dobles. Está aquí mi madre y estoy muy contento por compartir este momento con todos, disfrutando de este reconocimiento de la ATP”, dijo el argentino.

Schwartzman ganó en su carrera cuatro títulos ATP, en Buenos Aires, Los Cabos, Río de Janeiro y Estambul. Además, jugó 10 finales, entre ellas la del Masters 1000 de Roma en 2020.

Albert Ramos Viñolas ganó los mismos títulos ATP, repartidos en Córdoba, Estoril, Gstaad y Bastad. Disputó otras ocho finales, entre ellas la del Masters 1000 de Montecarlo en 2017, en la que cayó ante su compatriota Rafael Nadal, y representó a España en la Copa Davis y los Juegos Olímpicos.

Por su parte, los doblistas colombianos Cabal y Farah levantaron 19 títulos oficiales, entre los que destacan los Grand Slam de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, conquistados ambos en 2019. EFE