Sinner, semifinalista con pleno de victorias

El italiano Jannik Sinner mantiene un pleno triple, por el momento. Es primero de grupo en la presente edición, algo asegurado antes del irrelevante duelo ante un Shelton que saltó a pista eliminado.

Lea más: Alcaraz recibe el trofeo de #1

En semifinales se medirá el italiano al australiano Alex de Miñaur. El verdadero éxito de Sinner es que no pierde un partido en las Finales ATP desde 2023, cunado perdió en la final ante el serbio Novak Djokovic.

Desde entonces, pleno en victorias y pleno en efectividad. Ocho victorias seguidas sin encajar un solo set en el Inalpi Arena de Turín. Su duelo ante Shelton fue puro trámite.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La victoria del español Carlos Alcaraz ante el italiano Lorenzo Musetti arrebató toda posibilidad al de San Cándido de finalizar el año como #1, honor que se ganó el murciano con merecimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin esa posibilidad en el horizonte y con el liderato de grupo asegurado, Sinner simplemente saltó a jugar un partido que solo podía acabar con su espectacular registro en Turín. Pero ni siquiera en esa circunstancia dejó de dominar. Especialmente superior fue en el primer set, donde inició con break en el primer juego, a la primera oportunidad que tuvo de hacer daño a su rival, debutante en unas Finales ATP de las que se despide con tres derrotas y solo un set a favor.

Esa ventaja inicial ya le valía para encarrilar la victoria, pero castigó por segunda vez en servicio del estadounidense para agilizar el proceso y poner el 6-3 en la primera manga. Frenó Sinner en la segunda.

Shelton consiguió ponerse a la altura del duelo y no hubo breaks. Sí oportunidades. Pero Shelton salvó una bola de partido con 5-4 en contra. Se las apañó el estadounidense para llevar el envite a al tie-break. Ahí, Sinner fue clínico. Quebró una vez, se puso 6-3 arriba y forzó el error de Shelton para volver a quebrar y no alargar lo inevitable.

En semifinales, Sinner se medirá a De Miñaur por un puesto en la gran final de la Copa de Maestros en la que defiende título. Alcaraz espera rival en la misma ronda, que saldrá del ganador entre el alemán Alexander Zverev y el candaiense Félix Auger-Aliassime. EFE