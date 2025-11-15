Italia, sin Lolo Musetti para la Copa Davis

“Decidí debido a mi condición física y mi situación familiar no jugar la Copa Davis”, declaró el #9 del mundo, Lorenzo Musetti, cuya pareja dará a luz en los próximos días a su segundo hijo.

“Es una decisión que lamento y que me decepciona, pero este año, lo siento, será sin mí”, añadió.

En el torneo que reúne a los ocho mejores del año en Turín, Musetti se impuso al australiano Alex de Minaur 7-5, 3-6 y 7-5, pero perdió ante Taylor Fritz (6-3, 6-4) y Alcaraz (6-4, 6-1).

Italia se verá así privada en Bolonia de sus dos mejores jugadores, ya que el #2 del mundo Jannik Sinner será baja para preparar mejor la temporada 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sinner y Musetti fueron los dos principales artífices de los títulos de 2023 y 2024, poniendo fin a una sequía para el tenis italiano, que no levantaba la Ensaladera de plata desde 1976. AFP