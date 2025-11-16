Finales ATP: Heliovaara y Patten, campeones

Harri Heliovaara y Henry Patten, segundos del ránking y ganadores este curso en el Abierto de Australia, en Pekín y más recientemente en París, no fallaron en su primera final de la Copa de Maestros.

Se quedaron a las puertas de la final la pasada edición y en esta ocasión, con solo una derrota en la fase de grupos, sacaron su mejor tenis para sumar un gran título a su palmarés.

Curioso que esa única derrota en fase de grupos fuera, precisamente, ante un Salisbury y un Skupski que en esta ocasión fueron inferiores. Llegaron los británicos, finalistas del Abierto de Estados Unidos y de Roland Garros, a la final, también su primera en esta Copa de Maestros, con el impulso que supone haber eliminado en semifinales a los números 1 del año y favoritos en Turín, sus compatriotas Julian Cash y Lloyd Glasspool.

Pero se toparon con Patten y un Heliovaara especialmente inspirado. Un break en cada manga permitió al finés y al británico levantar el gran trofeo de final de temporada, coronados como “maestros” por vez primera en su carrera. Salisbury ya ganó el torneo en 2022 junto al estadounidense Rajeev Ram, aunque con Skupski no gana un título desde San Diego 2021. EFE