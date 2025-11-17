Garín, verdugo de Dani Vallejo en cuartos, es campeón en Uruguay

Las bajas temperaturas y los intensos vientos que marcaron presencia en la capital uruguaya no impidieron que, desde las gradas, el público acompañara en el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo la final de un torneo que, con la victoria de Cristian Garín, volvió a coronar a un latinoamericano.

Lea más: Alcaraz, 1 de la ATP

En un partido que duró poco más de dos horas, el chileno volvió a ir de menos a más y, tras un peleado primer set en el que Ignacio Buse, de 21 años, pudo imponerse en ‘tiebreak’ por 7-6, supo estar un set y un quiebre abajo del peruano antes de remontar en el marcador y llevarse el segundo por 6-2.

Garín, que al alcanzar la final del Challenger ya se había asegurado puntos clave para escalar en el ránking ATP y clasificarse directamente al próximo Grand Slam, el Abierto de Australia, logró, en un tercer set en el que Buse devolvió bastante desde la línea de base, un quiebre decisivo para llevarse el partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si bien el peruano, ubicado en el puesto 110 del ránking de la ATP, salvó el primer punto de partido, el chileno selló el resultado en su segunda oportunidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con este título, Garín, quien alcanzó en 2021 su mejor posición con el puesto 17, sumó otro a los ya alcanzados esta temporada en los Challenger de Antofagasta, Oeiras y Mauthausen y superó en el escalafón ATP a su compatriota Alejandro Tabilo, quedándose con el #1 de Chile.

“Llevamos muchos meses trabajando. Hemos pasado momentos difíciles y terminando así el año me voy con mucho orgullo y con más ganas de seguir”, dijo el chileno en su discurso de agradecimiento.

El Abierto de Uruguay, que comenzó a disputarse en 1998, contó con destacadas participaciones a lo largo de su historia, entre estas las de los argentinos Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman, ganadores en distintos años. El uruguayo Pablo Cuevas es el único tenista que ha ganado tres veces el título (2009, 2014 y 2017). EFE