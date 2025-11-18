Copa Davis: Collignon remonta a Moutet

Francia está ahora contra las cuerdas. Su #1, Arthur Rinderknech, tendrá que superar obligatoriamente a la mejor baza belga, Zizou Bergs, en el segundo partido de individuales, para al menos alargar el duelo a los dobles.

En caso de derrota de Rinderknech, Francia estaría eliminada. Y eso que no pudo empezar mejor Moutet, con un primer set arrollador en el que llegó a colocarse 4-0 con dos breaks.

Las esperanzas francesas se dispararon hasta que, en el segundo envite, Moutet empezó a hacer de las suyas. Jugador conocido por su peculiar manera de jugar, dejó uno de los errores del torneo ya en el primer duelo.

En el segundo set y un marcador de 6-5 favorable a Collignon, intentó hacer un punto de fantasía, un amago de mate para dejarla botar y golpear después entre las piernas que le salió mal, porque no calculó bien y la pelota botó directamente en su pie.

Desde ahí, el partido se le escapó. Collignon empezó a crecer y quebró en ese mismo juego para alargar a la tercera manga, donde reinó la igualdad hasta que, de nuevo con 6-5 a favor de Collignon, perdió una ventaja de 40-15.

De hecho, el último punto del duelo, ni siquiera se disputó. Una doble falta regaló la victoria a los belgas, que pueden acceder a semifinales en caso de que Bergs se imponga a Rinderknech.

Los galos pelearán en su regreso a la Final de este torneo desde 2019, capitaneados por Paul-Henri Mathieu. Bélgica, por su parte, con Steve Darcis como capitán, es subcampeona dos veces en la Era Open, perdiendo 3–1 contra Gran Bretaña en casa (Gante, 2015) , y luego en 2017 precisamente contra Francia, por lo que este duelo le ofrece una suerte de revancha que, por ahora, se está tomando.

En semifinales, el ganador de este duelo se medirá al vencedor del Italia-Austria. EFE