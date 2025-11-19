Copa Davis: Italia destroza a Austria en su viaje a semis

Italia jugó al estilo Jannik Sinner, pero sin Sinner. El #1 italiano acumula dos títulos de la Copa de Maestros sin encajar un solo set y la “Azzurra” copió su método en el inicio de su defensa de la corona mundial que atesora desde 2023, campeona de las dos últimas ediciones y clasificada en esta edición a semifinales sin la necesidad de que intervinieran Simone Cobolli y Andrea Vavassori en el dobles.

No está el mejor tenista italiano en el equipo. Tampoco Lorenzo Musetti. Pero a Italia le bastaron Berrettini y Cobolli para superar a Austria, que pese a la alegría de disputar la fase final por segunda vez en su historia ni siquiera pudo soñar con unas semifinales que le faltan desde 1990, hace ya 35 años.

Berrettini eligió ser efectivo para apartar la sorpresa ante el 177 del mundo en poco más de una hora y media. Sin florituras. Su juego fue seco, eficiente para dejar por el camino a Jurij Rodionov 6-3 y 7-6 (4), para cumplir con su cometido con sencillez y dejar la eliminatoria encaminada.

Un ‘break’ en el primer envite cuando mandaba 4-3 encarriló una victoria que, sin embargo, tuvo que sudar algo más en el segundo set, cuando se llegó a colocar 2-5 abajo. Remó el italiano, #56 el mundo, para igualar el duelo levantando, además, tres bolas de manga que colocaron el empate a cinco y llevaron, a la postre, el duelo al ‘tie-break’ final.

Allí, Berrettini arrasó y se colocó 5-2, resultado que le permitió cerrar poco después, con el 7-4 en el desempate, el primer punto de la Italia sin Sinner.

En el segundo turno, Flavio Cobolli, # 22 del mundo, como su edad, destrozó sin miramientos a Filip Misolic, número 79, en el duelo entre mejores ubicados en el ránking de la eliminatoria.

Le asestó un 6-1 incontestable en el primer envite y un simple ‘break’ en el segundo le sirvió para decidir el pase con el 6-3. Italia, dominadora del tenis en los últimos años, está a un solo paso de la final, la que sería la tercera consecutiva. En el horizonte, por un hueco en el partido por el título, Bélgica, que eliminó a Francia. EFE