19 de noviembre de 2025 - 16:13

Copa Davis: Berrettini le da el primer punto a Italia

El festejo de Matteo Berrettini (29 años) tras otorgarle a Italia el primer punto contra Austria.
Matteo Berrettini superó este miércoles en el primer partido de la eliminatoria al austriaco Jurij Rodionov, por 6-3 y 7-6 (4), y dejó a Italia a un paso de las semifinales de la Copa Davis.

La vigente campeona Italia, sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti en sus filas, comenzó la defensa de su doble corona de campeona (2023 y 2024) con buen pie gracias a Matteo Berrettini, solvente para evitar la sorpresa ante el 177 del mundo, Jurij Rodionov, en poco más de una hora y media.

Un ‘break’ en el primer set cuando mandaba 4-3 encaminó una victoria que se le complicó en el segundo set, cuando se llegó a colocar 2-5 abajo.

Remó el italiano, #56 el mundo, para igualar el duelo levantando, además, tres bolas de manga que colocaron el empate a cinco y llevaron, a la postre, el duelo al ‘tie-break’. Berrettini se colocó 5-2, resultado que le permitió cerrar poco después, con 7-4 en el desempate, el primer punto de Italia.

En el segundo turno, Flavio Cobolli, #22 del mundo, se medirá a Filip Misolic (79) en el duelo entre mejores ubicados en el ‘ranking’ de la eliminatoria.

En caso de victoria de Cobolli, Italia pasará a semifinales, en las que se medirá a Bélgica, que superó a Francia el martes. EFE