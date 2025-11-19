Copa Davis: Berrettini le da el primer punto a Italia

La vigente campeona Italia, sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti en sus filas, comenzó la defensa de su doble corona de campeona (2023 y 2024) con buen pie gracias a Matteo Berrettini, solvente para evitar la sorpresa ante el 177 del mundo, Jurij Rodionov, en poco más de una hora y media.

Un ‘break’ en el primer set cuando mandaba 4-3 encaminó una victoria que se le complicó en el segundo set, cuando se llegó a colocar 2-5 abajo.

Remó el italiano, #56 el mundo, para igualar el duelo levantando, además, tres bolas de manga que colocaron el empate a cinco y llevaron, a la postre, el duelo al ‘tie-break’. Berrettini se colocó 5-2, resultado que le permitió cerrar poco después, con 7-4 en el desempate, el primer punto de Italia.

En el segundo turno, Flavio Cobolli, #22 del mundo, se medirá a Filip Misolic (79) en el duelo entre mejores ubicados en el ‘ranking’ de la eliminatoria.

En caso de victoria de Cobolli, Italia pasará a semifinales, en las que se medirá a Bélgica, que superó a Francia el martes. EFE