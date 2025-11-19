Djokovic, Becker y Ljubicic, en homenaje a Niki Pilic

Justo antes del duelo entre Italia y Austria de cuartos de final de la Copa Davis tuvo lugar el acto para rememorar la figura de Pilic, padre tenístico de un Djokovic que no quiso faltar al evento.

Lea más: España, sin Alcaraz en la Davis

“Fue más que un entrenador para mí. Una parte de mi familia. Hoy no sería quien soy sin él”, declaró Nole tras su muerte.

La Davis fue uno de los torneos predilectos del croata, ganador en cinco ocasiones de la “Ensaladera” con tres países diferentes: Alemania (1988, 1989 y 1993), Croacia (2005) y Serbia (2010).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pilic, fallecido el 22 de setiembre a los 86 años, fue también entrenador de Boris Becker, Goran Ivanisevic o Michael Stich. Como jugador, además de finalista de Roland Garros en 1973, sufrió la suspensión de la Federación Yugoslava de Tenis durante nueve meses por no jugar en un partido de la Copa Davis contra Nueva Zelanda en Zagreb.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Federación Internacional de Tenis confirmó la suspensión, pero la redujo a un mes, por lo que no pudo disputar los Abiertos de Italia y Alemania, y la primera semana de Wimbledon. Esa suspensión provocó creación de la Asociación de Tenistas Profesionales, que más tarde se unió con los directores de torneos en 1990 para formar el circuito ATP. EFE