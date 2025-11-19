Tenis: Argentina brinda un homenaje a Horacio Zeballos

El presidente de la ATT, Agustín Calleri, entregó a Horacio Zeballos, en una de las pistas habilitadas para el entrenamiento en el recinto, un trofeo con la forma de tres bolas de tenis apiladas en representación de los tres grandes logros de su doblista: el #1 del mundo que consiguió en 2024 y los dos grandes que levantó este año en Roland Garros y Estados Unidos.

En la base, además de su nombre, está grabada una frase que lo identifica: “La vida va de actitud” . El tenista de 40 años levantó los dos grandes al lado de Granollers, que representa a España en la Copa Davis.

El barcelonés participó en la dedicatoria con algunas palabras hacia su compañero, con el que además este año levantó los títulos de Madrid, de Bucarest y de Basilea. “Gracias, Marcel, por estar acá. Hace 7 años que estamos juntos. Esto habla muy bien de cómo sos como persona, esto siempre lo hablo con mis viejos. Tu familia es un ejemplo”, comentó Zeballos, emocionado.

El argentino agradeció el homenaje también al resto de sus compañeros: “Qué lindo reconocimiento, muchísimas gracias a la AAT, a los amigos del circuito... Me llena mucho de orgullo estar acá. Uno de los motivos por los cuales tengo 40 años y sigo acá es por estas cositas; estas ganas de seguir viniendo, dando lo mejor de mí como jugador, tratando de disfrutar los momentos con compañeros y amigos, porque a la mayoría los considero amigos”.

“Simples cosas como desayunar juntos, entrenar con Come (Francisco Comesaña) , a quien conozco desde que él tenía 8 años; jugar con Molto, que lo conozco desde los 10, es algo que intento disfrutar más allá de que quiero que Argentina siga avanzando y esté en las Finales. Por eso sigo acá, y por eso me encantaría tirar del cordón todo lo que se pueda. Esto, para mí, es oro. Es mucho más que Roland Garros, que el US Open o el #1. Yo juego al tenis por estas cositas”, indicó.

Calleri, por su parte, destacó la profesionalidad de Zeballos: ” Este es un reconocimiento a la excelencia. Horacio es la demostración de que con trabajo y pasión se pueden alcanzar las mayores metas en el momento en que uno se lo proponga”.

Argentina debuta este jueves ante Alemania de Alexander Zverev con el objetivo de volver a las semifinales después de 9 años. Zeballos fomará con Andrés Molteni pareja de dobles, que puede ser decisiva para decidir el pase. El resto de la plantilla argentina lo forman Comesaña, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry. EFE