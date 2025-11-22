Guayaquil: Vallejo-Guillén y Gómez-Varillas, las semifinales

Federico Gómez, campeón defensor del torneo tras ganar el título el pasado año, eliminó el viernes al ecuatoriano Andrés Andrade al imponerse por 6-3, 2-6 y 6-4.

Juan Pablo Varillas hizo lo propio con el libanés Hady Habib al ganar por 7-5, 3-6 y 6-3.

Por su parte, el paraguayo Dani Vallejo derrotó al argentino Luciano Ambrogi por 6-2 y 6-4, por lo que en semifinales se enfrentará con Álvaro Guillén, que se impuso por 6-1 y 6-4 al argentino Facundo Mena.

El ganador del Challenger ATP Tour de Guayaquil, que se disputa en el anexo del Guayaquil Tenis Club de Samborondón, premiará al campeón con 75 puntos para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). EFE