Tenis
22 de noviembre de 2025 - 14:38

Guayaquil: Vallejo-Guillén y Gómez-Varillas, las semifinales

Daniel Vallejo (21 años) buscará su clasificación a la final del Challenger de Guayaquil.
Daniel Vallejo (21 años) buscará su clasificación a la final del Challenger de Guayaquil.Gentileza

Las semifinales del Challenger de Guayaquil (Ecuador) enfrentarán al paraguayo Daniel Vallejo y al ecuatoriano Álvaro Guillén, a las 16:00, por un lado y al argentino Federico Gómez y el peruano Juan Pablo Varillas, por el otro, alrededor de las 18:00, hora paraguaya.

Por ABC Color

Federico Gómez, campeón defensor del torneo tras ganar el título el pasado año, eliminó el viernes al ecuatoriano Andrés Andrade al imponerse por 6-3, 2-6 y 6-4.

Lea más: Vallejo, semifinalista en Guayaquil

Juan Pablo Varillas hizo lo propio con el libanés Hady Habib al ganar por 7-5, 3-6 y 6-3.

Por su parte, el paraguayo Dani Vallejo derrotó al argentino Luciano Ambrogi por 6-2 y 6-4, por lo que en semifinales se enfrentará con Álvaro Guillén, que se impuso por 6-1 y 6-4 al argentino Facundo Mena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ganador del Challenger ATP Tour de Guayaquil, que se disputa en el anexo del Guayaquil Tenis Club de Samborondón, premiará al campeón con 75 puntos para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). EFE