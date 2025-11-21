Challenger de tenis de Guayaquil: Vallejo a semifinales

Vallejo, preclasificado #2 del torneo de tenis ecuatoriano, jugará este sábado contra el ganador del match entre el argentino Facundo Mena (ATP 389) y el local Álvaro Guillén Meza (ATP 197).

En el partido de ayer, Dani se impuso con solvencia al argentino por 6-2, 6-4, construyendo su victoria con el 74% de sus primeros servicios y el 65% de los puntos ganados, contra solo 46% y 52% del rioplatense, igual con el segundo saque del paraguayo con 62% y 60%, contra solo 48% y 29% del argentino.

Del otro lado de la llave, clasificó a “semis” el peruano Juan Pablo Varillas, que se impuso al libanés Hady Habib en tres sets, 7-5, 3-6 y 6-3.

El otro semifinalista surgía este viernes del juego entre el ecuatoriano Andrés Andrade y el argentino Federico Gómez.