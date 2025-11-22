Pablo Carreño acerca a España a la final de la Copa Davis

Ex #10 del mundo y ganador del Masters 1000 de Montreal en 2022, el asturiano Pablo Carreño tiró de experiencia para superar los momentos más complicados: aprovechando su única bola de break para apuntarse el primer parcial, y sobre todo, salvar las cinco ocasiones que tuvo el alemán Jan Lennard Struff para alargar el partido al tercer set.

Lea más: Federer, en el Salón de la Fama

Privada del #1 Carlos Alcaraz, lesionado, España se encuentra a un solo punto de luchar el domingo por el título de la Copa Davis contra la anfitriona Italia, que logró el pase el viernes contra Bélgica.

El punto necesario lo podría conseguir el mallorquín Jaume Munar (#36) , que se enfrentará al #3 de la ATP, Alexander Zverev.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el caso de que gane el germano, la eliminatoria se decidirá en el punto de dobles. AFP