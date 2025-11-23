Copa Davis: Italia, la gloria y dos millones de dólares

Por estar en la Final 8 de la Copa Davis, disputada en Bolonia, cada una de las ocho participantes se embolsó medio millón de dólares.

Aquellas que accedieron y quedaron eliminadas en los cuartos de final, es decir, Alemania y Bélgica, sumaron 750.000 dólares.

España, como subcampeona, sumó el doble que los finalistas, un total de un millón y medio de dólares.

Italia, como campeona, dos millones. España cayó en la gran final de Bolonia ante Italia 2-0, tras las victorias de Matteo Berrettini ante Pablo Carreño y de Flavio Cobolli ante Jaume Munar.

Italia, campeona sin necesidad de acudir al dobles en ningún partido, levantó su tercera Ensaldera consecutiva y la cuarta de su historia, sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti, sus dos mejores bazas. EFE