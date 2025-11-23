Tenis
Copa Davis: Italia, la gloria y dos millones de dólares

Matteo Berrettini, con la Ensaladera de Plata, ganada por Italia por tercer año consecutivo.
La selección italiana de tenis se embolsó este domingo, como campeona de la Copa Davis, dos millones de dólares, mientras que la subcampeona España se agenció un millón y medio.

Por estar en la Final 8 de la Copa Davis, disputada en Bolonia, cada una de las ocho participantes se embolsó medio millón de dólares.

Aquellas que accedieron y quedaron eliminadas en los cuartos de final, es decir, Alemania y Bélgica, sumaron 750.000 dólares.

España, como subcampeona, sumó el doble que los finalistas, un total de un millón y medio de dólares.

Italia, como campeona, dos millones. España cayó en la gran final de Bolonia ante Italia 2-0, tras las victorias de Matteo Berrettini ante Pablo Carreño y de Flavio Cobolli ante Jaume Munar.

Italia, campeona sin necesidad de acudir al dobles en ningún partido, levantó su tercera Ensaldera consecutiva y la cuarta de su historia, sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti, sus dos mejores bazas. EFE