24 de noviembre de 2025 - 15:57

Raducanu se baja de la exhibición de Estados Unidos con Alcaraz

Carlos Alcaraz con su dupla Emma Raducanu, quien no podrá participar de las jornadas de exhibición en Estados Unidos.
La británica Emma Raducanu, ganadora del US Open en 2021, se ausentará de la exhibición de los próximos 7 y 8 de diciembre en Estados Unidos en la que participará Carlos Alcaraz junto a Joao Fonseca, Frances Tiafoe y Amanda Anisimova.

Emma Raducanu, que se estima que dejará de ganar 500.000 libras (570.000 euros) por no participar en este torneo, será reemplazada por la estadounidense Jessica Pegula, sexta jugadora del ránking.

Un problema en el pie ha impedido que Raducanu se una a Carlos Alcaraz, Joao Fonseca y Amanda Anisimova en esta exhibición de dos días que tendrá lugar en Nueva Jersey el domingo 7 de diciembre y en Miami el lunes 8.

La pupila de Francis Roig continuará sus entrenamientos en Barcelona junto al técnico español antes de viajar a Australia para preparar el primer Grand Slam del año, que comenzará el 12 de enero. EFE

