Español Landaluce clasifica para las Next Gen ATP Finals

Tras quedarse a las puertas de la clasificación en 2024, el madrileño Martín Landaluce hará su debut oficial en torneo de jóvenes maestros.

Lea más: Italia, en la cima del tenis mundial

Landaluce, de 19 años, llega a la cita tras una temporada en la que conquistó el Challenger de Orleans (Francia), fue semifinalista en Olbia (Italia), superó la fase previa del Abierto de Australia y alcanzó la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati (EE.UU.).

En el tramo final del año accedió a las semifinales tanto en el Challenger de Canberra -el primero de 2025- como en el de Villena, el último disputado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los campeones de las Next Gen ATP Finals se encuentran Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para esta edición ya tienen un billete para Yeda Jakub Mensik, Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmic y el propio Landaluce. EFE