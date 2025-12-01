Tenis: Húngara Udvardy se corona en Buenos Aires

Panna Udvardy, de este modo, volvió a celebrar sobre la tierra batida de Buenos Aires, ya que también había ganado este torneo en la temporada 2022, el trofeo más importante de su carrera.

En una final jugada bajo un cielo gris, con algunas lloviznas que demoraron la definición, Udvardy consiguió tomar diferencia en el primer set, y el segundo parcial, que se disputó después de algunas horas, se resolvió en un duodécimo muy largo, en el que la húngara consiguió el quiebre y el título en su cuarta bola de partido.

De su lado, Lepchenko, de 39 años, se quedó con las ganas de celebrar su primer título en el nivel WTA 125, después de superar en las semifinales a quien llegaba como la máxima favorita, la egipcia Mayar Sherif. AFP

