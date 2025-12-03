Nadal, homenajeado en los Premios As 2025

Un año después de su retirada del tenis profesional, el diario deportivo quiso rendir un homenaje al 14 veces ganador de Roland Garros, Rafael Nadal, por su extraordinaria trayectoria, durante una gala celebrada en un hotel madrileño.

Nadal bromeó y quitó hierro sus posibilidades de ser presidente del Real Madrid en el futuro: “No infléis la bola”; a la vez que reconoció que existe la posibilidad de hacer una gira de exhibiciones junto a Roger Federer, aunque no se atrevió a dar una fecha concreta.

“Sería más adelante. He estado un año sin jugar y necesitaría un tiempo de preparación. Seguro que en el futuro, si aparece la posibilidad de divertirnos en un proyecto conjunto y si se dan los factores, seguro que algo ocurrirá. Ya hemos hablado de ello vagamente en el pasado; ya veremos”, aseveró.

Además del tenista, también fueron premiados el vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez; la atleta María Pérez, primera mujer en la historia del atletismo en revalidar un doblete de oros mundiales; la nadadora Iris Tió, ganadora de seis medallas en los Mundiales de Singapur; así como el ciclismo femenino español, ganador de cuatro medallas en los mundiales de Ruanda y tres en los europeos.

“Ahora mismo seguimos con la recuperación, empezando a hacer fuerza. El objetivo es llegar al máximo en la última semana de febrero, antes de la primera carrera de la temporada”, comentó Márquez.

En la misma línea, Carolina Marín admitió sentirse “mucho mejor” de su lesión de rodilla, la cual va “aguantando”. “Competir es otro paso que daremos cuando me sienta preparada”.

La atleta María Pérez, recientemente reconocida Mejor Atleta “Fuera del Estadio” de 2025, habló sobre el papel de los deportistas y, en su caso, tratar de ayudar en el futuro de los jóvenes “allanando el terreno” para cuando alcancen la elite de este deporte. Los Premios Deporte en Positivo han sido otorgados, por sus valores y resiliencia, a la campeona de bádminton Carolina Marín y a la Fundación Rafa Nadal.

Por otro lado, el mundo del fútbol copó el Premios Trayectoria de AS con los reconocimientos a los exjugadores Jesús Navas, Raphaël Varane, Raúl González y Fernando Torres. EFE