Tenis: Española Badosa será atracción en el Abierto de Mérida

Paula Badosa, de 28 años, quien se recupera de un largo periodo de lesiones, reaparecerá como una de las favoritas del certamen, que transcurrirá en el sureste mexicano del 23 de febrero al 1 de marzo.

Este año, Badosa fue la segunda sembrada en el torneo. Tuvo un buen inicio, pero debió retirarse en cuartos de final por una molestia en la espalda.

Además de la española, vigesimoquinta de la clasificación mundial, ha asegurado su presencia en el cuadro principal la estadounidense Emma Navarro, decimoquinta jugadora del mundo, quien este año derrotó en la final a la colombiana Emiliana Arango y aspira a conquistar de nuevo el título.

La cuarta edición del Abierto de Yucatán distribuirá una bolsa de premios de un 1.206.446 dólares. Al jugarse en cancha dura, la competición servirá de preparación para los Master 1000 de Indian Wells del 4 al 15 de marzo; y Miami, del 17 al 29.

Gustavo Santoscoy García, director del certamen, reconoció que el Abierto entra en una etapa de madurez y pronosticó que el 2026 habrá un crecimiento.

“Después de nuestras tres primeras ediciones, confiamos en que para el torneo del próximo año superaremos las expectativas, ofreciendo a los asistentes un espectáculo de calidad en la cancha y una experiencia integral fuera de ella”, comentó el directivo.

Las tres campeonas del torneo de Yucatán han sido la italiana Camila Giorgi, la turca Zeynep Sonmez y Emma Navarro. EFE