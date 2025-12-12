Rafa Nadal, operado de la mano derecha

Tal y como informaron fuentes próximas al campeón de 22 Grand Slams, Rafael Nadal, la intervención tuvo lugar por una “artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana”, la que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.

Lea más: Abierto de Australia tendrá ceremonia con leyendas

La operación fue realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch.

Una intervención que consistió en una “artroplastia” con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación. EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy