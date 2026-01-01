Sabalenka quiere revancha contra Kyrgios

El australiano Nick Kyrgios, subcampeón de Wimbledon en 2022 pero actualmente caído al puesto 671 del ranking ATP, derrotó por 6-3, 6-3 a Aryna Sabalenka en este publicitado encuentro en Dubái el pasado domingo.

La exhibición contó con reglas especiales que dividieron a los aficionados. En un intento por limitar la ventaja de potencia y velocidad de Kyrgios, el lado de la pista de Sabalenka era un 9% más pequeña.

Además, cada jugador solo disponía de un saque. “Creo que definitivamente lo volvería a hacer”, dijo antes del Brisbane International, el torneo con el que la bielorrusa abre la temporada y que le servirá de preparación para el Abierto de Australia.

“Me encanta la revancha y no me gusta dejar las cosas como están”, insistió. Para la eventual revancha, Sabalenka se decantaría por un “formato diferente”, con pista completa y dos saques. “Eso equilibraría mucho más nuestro nivel”, afirmó.

“Antes del partido no me di cuenta de que tendría que adaptarme y fue un poco complicado para mí”, reconoció. “Siempre digo que cuando pierdes, aprendes, y aprendí mucho sobre su juego”, añadió.

El duelo recibió críticas por su supuesto “afán de lucro” o por aportar poco al avance del tenis femenino. Sabalenka, sin embargo, defendió la relevancia de este tipo de exhibiciones. “Creo que es realmente importante para el tenis mantenerlo interesante, fresco, nuevo, divertido”, afirmó la bielorrusa, quien se dijo orgullosa de su papel en el partido.

“Estoy contenta de haber podido desafiarlo, hacerlo trabajar y cansarlo físicamente y mentalmente”, dijo. “Me emocionó ver a un hombre cansarse y recurrir a todo su juego. Fue una experiencia muy buena”, aseguró. AFP