Gustavo Gómez, cuarto en la carrera por ser Rey de América

El zaguero paraguayo Gustavo Gómez alcanzó el cuarto lugar en la votación del Rey de América, una posición fuera del podio que fue encabezado por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo en la final que vencieron a Palmeiras.