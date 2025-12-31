Gustavo Gómez, cuarto en la carrera por ser Rey de América

En la edición 40 de la encuesta “América le responde a El País”, el paraguayo se consolidó en el cuarto lugar de las preferencias del continente, en una votación que contó con la participación de 264 periodistas deportivos de 16 países. Por encima de él, Giorgian de Arrascaeta fue elegido como el mejor futbolista de América tras recibir una amplia mayoría de 179 votos (67.8%), superando a figuras de talla mundial como Lionel Messi, quien quedó en segundo lugar con 39 sufragios (14.8%), y al argentino Adrián “Maravilla” Martínez, quien completó el podio.
Con este galardón, De Arrascaeta devuelve el trono a Uruguay después de una década de sequía, ya que el último futbolista uruguayo en conseguirlo había sido Carlos “Pato” Sánchez en 2015. De esta manera, Giorgian se suma a la histórica lista de compatriotas que fueron premiados anteriormente, como Antonio Alzamendi en 1986, Ruben Paz en 1988 y Enzo Francescoli en 1995.
Además de su impacto individual, el triunfo del mediocampista rompe finalmente con la prolongada hegemonía de jugadores brasileños y argentinos que dominaron el premio entre 2017 y 2024. Su victoria pone fin a la racha de figuras como Luan, Gonzalo Pity Martínez, Gabril Barbosa Gabigol, Marinho, Julián Álvarez, Pedro Guilherme, Germán Cano y Luiz Henrique, devolviéndole a Uruguay el protagonismo máximo en el fútbol sudamericano.
Fuente: Diario El País de Uruguay
