Debut y despedida del argentino Ugo Carabelli

En la primera manga, Camilo Ugo Carabelli entregó su servicio en el tercer juego y, si bien fue capaz de firmar una contrarrotura en el siguiente ganando al resto en blanco, en la muerte súbita acabó pagando el quiebre que le hicieron en el octavo punto, clave para el desenlace final en favor de su rival.

Lea: Badosa regresa a la pista con victoria en dobles

Ya en la segunda, Learner Tien entró fuerte ganando su primer saque sin encajar ningún punto y desperdiciando hasta tres opciones de ‘break’ en el segundo juego. No concretó ahí, pero sí en el cuarto, lo que le permitió adquirir una ventaja que pudo arrastrar ya hasta el desenlace.

Se medirá ahora al ganador del cruce entre su compatriota Alex Michelsen y el australiano James Duckworth.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el otro encuentro de la jornada, el también estadounidense Frances Tiafoe superó sin problemas al australiano Aleksandar Vukic, que participaba en la cita con invitación, por un doble 6-2.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se benefició, en su caso, de los 26 errores no forzados del oceánico, al que además no dio ninguna opción de quiebre mientras aprovechaba cuatro de las seis que tuvo él. Su siguiente rival saldrá del choque entre el ruso Daniil Medvedev, primer cabeza de serie, y el húngaro Marton Fucsovics. EFE