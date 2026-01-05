United Cup: Gauff y Harrison despiden a España

El conjunto español se había quedado sin opciones de superar la fase de grupos del torneo al perder el encuentro individual masculino entre Jaume Munar y Talor Fritz, por lo que el dobles mixto no tenía trascendencia para sus intereses.

Por eso, Jesica Bouzas y Jaume Munar, inicialmente fijados para el duelo, dejaron su sitio a Cavallé y Cervantes, menos habituales y sin protagonismo hasta ahora en Perth, una de las sedes del United Cup.

Estados Unidos, que se jugaba la supervivencia en la United Cup, ganó por 7-6 (5) y 6-0, sellando su pase para los cuartos de final en detrimento de Argentina, la otra componente del Grupo A que había superado a España en la primera ronda pero que cayó con el norteamericano en la segunda y dependía de un triunfo español este lunes.

Gauff y Harrison no dieron opción alguna a los españoles, que mantuvieron el pulso en el primer set pero que se dejaron ir después.

Coco, la cuarta jugadora del mundo, maquilló su mala jornada. Perdió inesperadamente su partido individual ante Jessica Bouzas, aunque luego lo enmendó Taylor Fritz al imponerse a Jaume Munar, que dispuso de un punto de partido. Finalmente, Estados Unidos, vigente campeón, ganó la serie por 2-1 y accede a los cuartos de final. EFE