06 de enero de 2026 - 15:44

El Abierto de Australia establece récord de premios

Aryna Sabalenka y Jannik Sinner, campeones del Abierto de Australia. La bielorrusa ganó el torneo en 2023 y 2024, mientras que el italiano se consagró en el 2024 y 2025.
El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, anunció la puesta en escena de un nuevo récord en premios en la edición de 2026, que arranca el 18 de enero en Melbourne, con 111,5 millones de dólares australianos (63,93 millones de euros).

Por ABC Color

La cifra marca un aumento del 16 por ciento respecto al año pasado y el más grande en la historia del torneo.

Los ganadores de cada uno de los cuadros individuales se embolsarán 4,15 millones de dólares australianos, lo que supone un aumento del 19 por ciento y el finalista 2,15 millones, un 13 por ciento de incremento respecto al año pasado.

Los semifinalistas percibirán 1,25 millones, según anunció este martes la organización del primer Grand Slam de la temporada.

La inversión “refleja el compromiso de Tennis Australia de apoyar las carreras de tenis en todos los niveles, desde estrellas en ascenso hasta campeones de Grand Slam, y garantizar que el deporte siga siendo sustentable para todos los competidores”.

Esta cuantía supone el mayor incentivo económico de la historia del evento: 111,5 millones de dólares frente a los 96,5 de la pasada edición. Las rondas clasificatorias suben un 16 por ciento. EFE