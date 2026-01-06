Etcheverry inicia el año con triunfo y se cita con Musetti

El jugador de La Plata, Tomás Etcheverry, de 26 años, se impuso sobre Valentin Royer por 6-4 y 7-5, en una hora y 45 minutos y jugará contra el primer favorito, sexto del mundo, el italiano Lorenzo Musetti, exento del primer tramo.

Navone, sin embargo, fue superado por el jugador hongkonés de forma inesperada. Perdió por 6-3 y 7-5 frente a Coleman Wong que se convirtió en el primer representante de Hong Kong en ganar un partido del cuadro principal enla historia del torneo.

Wong jugará contra el canadiense Gabriel Diallo que superó al neerlandés Jesper De Jong por 6-4 y 7-6 (9) . También sacó adelante su partido de primera ronda el luxemburgués Alexandre Muller que venció al sergio Miomir Kecmanovic por 7-5 y 6-4 y espera al ganador del duelo entre el balcánico Laslo Djere y el estadounidense Marcos Giron. EFE

