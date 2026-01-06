Tenis
United Cup: Argentina clasifica a cuartos de final

Sebastián Báez es la principal figura de Argentina en la United Cup.
El equipo de Argentina se clasificó para los cuartos de final de la United Cup de tenis, que se está disputando en las ciudades australianas de Sídney y Perth, al tener garantizado ser el mejor segundo de los distintos grupos.

El conjunto albiceleste acabó en la segunda plaza del Grupo A, con un balance de 4-2 en sus encuentros, inalcanzable para el resto.

Argentina se enfrentará este miércoles a Suiza, mientras que Estados Unidos se medirá a Grecia. El pase lo logró gracias a la victoria del francés Arthur Rinderknech ante el italiano Flavio Cobolli por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5 tras salvar dos bolas de partido.

Italia necesitaba vencer por 3-0 sin perder más de un set para acceder a cuartos como el segundo mejor de los grupos de Perth. El encuentro de Argentina se jugará en la sesión nocturna de Perth. EFE

