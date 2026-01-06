United Cup: Argentina clasifica a cuartos de final

El conjunto albiceleste acabó en la segunda plaza del Grupo A, con un balance de 4-2 en sus encuentros, inalcanzable para el resto.
Argentina se enfrentará este miércoles a Suiza, mientras que Estados Unidos se medirá a Grecia. El pase lo logró gracias a la victoria del francés Arthur Rinderknech ante el italiano Flavio Cobolli por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5 tras salvar dos bolas de partido.
Italia necesitaba vencer por 3-0 sin perder más de un set para acceder a cuartos como el segundo mejor de los grupos de Perth. El encuentro de Argentina se jugará en la sesión nocturna de Perth. EFE
