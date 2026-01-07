Reacción de Eala y derrota de Venus Williams

Alexandra Eala, una de las sensaciones de la temporada pasada, de 0 años, ganó a Vekic, plata olímpica en París 2024, por 4-6, 6-4 y 6-4 en su primer partido del 2026 y se situó en la segunda ronda del evento neozelandés.

Eala sobrevivió en un partido complicado que se alargó durante dos horas y 40 minutos. La filipina se enfrentará en segunda ronda a la croata Petra Marcinko, verdugo de la colombiana María Osorio.

Y mientras, entró en escena la ex #1 uno del mundo, la estadounidense Venus Williams, de 45 años, ahora 582 del ránking femenino que perdió en primera ronda ante la polaca Magda Linette por 6-4,4-6 y 6-2 en dos horas y cuarto.

La ganadora de siete Grand Slam, eliminada el lunes del cuadro de dobles junto a la urcaniana Elina Svitolina, apunta ahora al Abierto de Australia, un torneo que siempre se le ha resistido y de donde ha recibido una invitación de la organización.

La jugadora de Florida disputará en Melbourne, a donde regresa cuatro años después, su Grand Slam número 98; en Auckland jugaba su primer torneo individual desde que cayó en agosto pasado en el Abierto de Estados Unidos.

Ahora acude a Hobart, Venus Williams antes de ir a Australia y convertirse enla jugadora de mayor edad en la historia en disputar este evento.

Linette, por su parte, se enfrentará en segunda ronda a la italiana Elisabetta Cocciaretto que ganó a la estadounidense Alycia Parks por 6-2 y 7-5. EFE