El chino Shang sorprende a Sonego en Hong Kong

Juncheng Shang, #406 del mundo, se impuso por 6-3 y 6-4 a Lorenzo Sonego en un enfrentamiento en el que exprimió casi al máximo sus opciones de rotura, aprovechando una por set, en el octavo juego del primero y en el inicial del segundo, de las tres que tuvo en total.

Además, esquivó las cinco que se presentaron en contra. Ahora tratará de repetir hazaña ante Bublik, segundo favorito del cuadro, quien superó por un doble 6-3 al neerlandés Botic Van de Zandschulp, a quien casi dobló en golpes ganadores y sin haber concedido ninguna opción de rotura en el segundo set después de haber sorteado las dos que tuvo en contra en el séptimo juego del primero, justo antes de acabar quebrando en el octavo.

Por su parte, Mmoh se impuso al ruso Karen Khachanov por un doble 7-6 en un cara a cara con solo dos quiebres, ambas en la segunda manga después de que en la primera el estadounidense tuviera que recurrir a la muerte súbita al no ser capaz de aprovechar la pelota de set que tuvo en el duodécimo juego.

En el segundo parcial golpeó primero rompiendo en el tercer juego, pero su rival contrarrestó en el décimo para acabar cayendo en el ‘tie break’ pese a salvar hasta cuatro puntos de partido.

Ahora se medirá a su compatriota Girón, quien ganó por 6-4 y 7-6 al francés Alexandre Muller, vigente campeón, a quien no le valió convertir tres de las cuatro bolas de ‘break’ que tuvo, lastrado en parte por el hecho de haber cometido 17 errores no forzados más.

El galo, que comenzó ganando al resto el primer juego del partido, cedió luego con su saque el sexto y el décimo. En el segundo set se dieron roturas y contrarroturas en el segundo y el tercero y el noveno y el décimo, decidiéndose todo por 7-4 en el ‘tie break’.

Los otros dos encuentros de cuartos de final medirán al italiano Lorenzo Musetti, principal candidato al título, contra el local Cameron Wong, que juega con invitación; y al ruso Andrey Rublev, tercer cabeza de serie y ganador en el año 2024, ante el portugués Nuno Borges, octavo favorito. EFE