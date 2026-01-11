Svitolina, consagrada en Auckland

Elina Svitolina, de 31 años, hizo valer su condición de máxima favorita del torneo para doblegar a Wang, 57 del mundo y cabeza de serie número siete, que aspiraba a conseguir su primer título como profesional.

En el primer set, la ucraniana aprovechó la única ruptura del saque del encuentro para cobrar ventaja de 4-2 y cerrarlo por 6-3.

En el segundo, ninguna de las dos cedió su servicio y desembocaron en el desempate, en el que Svitolina sentenció con un 8-6.

Es el título 19 de la ucraniana, después del que consiguió en Ruan (Francia) sobre tierra batida el pasado mes de abril. “Es una sensación increíble ganar otro título, sobre todo después de un final de año no muy agradable para mí. Pero ese descanso me ayudó mucho a recomponerme y a volver con energías renovadas”, dijo Svitolina al término del partido en alusión a la lesión que sufrió en el último tramo de la pasada temporada. EFE

