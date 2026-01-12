Cara para la Zarazúa y cruz para Bouzas

Renata Zarazúa, procedente de la previa, sacó adelante un duro encuentro de dos horas y 51 minutos que se le puso muy cuesta arriba al perder en el desempate la primera manga por 6-7 (5) pero tuvo la firmeza necesaria para reaccionar y vencer con un doble 6-3, con lo que se instala en segunda ronda, como hizo en Auckland.

Mientras tanto, Jessica Bouzas no pudo con una rival muy inferior en el ránking WTA, ante la que cayó en una hora y 28 minutos por 4-6 y 6-7 (4) en un partido en el que la debilidad de su servicio -lo perdió siete veces- fue determinante.

La argentina Solana Sierra, que tuvo una buena participación en la United Cup, también estará en la segunda ronda, al deshacerse de la estadounidense Caty McNally en dos mangas. Como Zarazúa, tuvo que remontar. Venció por 1-6, 6-4 y 6-1. EFE

