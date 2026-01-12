Sabalenka lidera y Gauff vuelve al podio

Por su parte, la española Paula Badosa desciende un puesto en la tabla y se posiciona en el puesto 26, con 1.675 puntos, mientras que Jessica Bouzas sube dos puestos y alcanza el mejor puesto de su carrera (40) tras ganar a la actual #3 del mundo, Coco Gauff, en la United Cup.

El ascenso más significante de la semana en el ránking WTA ha sido el de la china Xinyu Wang, que ha conseguido subir 14 puestos hasta alcanzar la posición 43, con 1.194 puntos.

En el polo opuesto, la estadounidense Ashlyn Krueger ha protagonizado el descenso más notable de la semana, con un pérdida de 12 posiciones, para situarse en el puesto 61 de la tabla con 1.026 puntos.

Clasificación

1ª Arya Sabalenka (10.990 puntos)

2ª Iga swiatek (8.328 puntos)

3ª Coco Gauff (6.423 puntos)

4ª Amanada Anisimova (6.320 puntos)

5ª Elena Rybakina (5.850 puntos)

6ª Jessica Pegula (5.453 puntos)

7ª Jasmine Paolini (4.267 puntos)

8ª Mirra Andreeva (4.232 puntos)

9ª Madison Keys (4.003 puntos)

10ª Belinda Bencic (3.512 puntos)

26ª Paula Badosa (1.675 puntos)

40ª Jessica Bouzas (1.262 puntos)

50ª Emiliana Arango (1.149 puntos)

51ª Cristina Bucsa ( 1.134 puntos)

59ª Beatriz Haddad (1052 puntos)

64ª Solana Sierra (1001 puntos)

82ª Camila Osorio (840 puntos)

84ª Renata Zarazúa (832 puntos)

