Tenis
12 de enero de 2026 - 17:03

Colombiana Arango sucumbe ante Ruzic en Hobart

Emiliana Arango Restrepo, tenista colombiana de 25 años.
La tenista colombiana y #50 del mundo Emiliana Arango cayó en dieciseisavos del WTA 250 de Hobart, en Australia, y se marcha con las manos vacías del torneo al ser derrotada por la tenista croata Antonia Ruzic (#71) por 7-5 y 6-1.

Por ABC Color

No le bastó a Emiliana Arango con romperle el servicio en tres ocasiones a su contrincante para llevarse el primer set, en donde falló en sus dos últimos servicios para, finalmente, cedérselo a la croata.

Ya llegada la segunda manga, la diestra colombiana se desinfló y no tuvo oportunidad de poner las tablas para forzar un tercer set.

Dos pérdidas de servicio fueron suficientes para que Antonia Ruzic lograra distanciarse en el marcador para arrebatarle a Arango la oportunidad de personarse en los octavos de final.

Por tanto, la tenista croata, ya en octavos, se enfrentará a la argentina y #64 del mundo Solana Sierra el próximo miércoles después de que esta lograse imponerse a la estadounidense Caty McNally por 6-1, 4-6 y 6-1. EFE