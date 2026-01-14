Sebastián Báez avanza y Alejandro Tabilo queda al margen

Sebastián Báez, que presenta este año un balance de cinco victorias sin derrota alguna, se deshizo del norteamericano en una hora y 27 minutos por 7-5 y 6-0 y se cita ahora con el primer cabeza de serie, el también norteamericano Ben Shelton, verdugo en octavos del argentino Francisco Comesaña por 7-5 y 6-3 tras salvar tres bolas de set en la primera manga.
Lea más: Serie sobre Andre Agassi
Báez, séptimo cabeza de serie, ha ganado este año sus tres partidos en la United Cup, ante el suizo Stan Wawrinka, el español Jaume Munar y el estadounidense Taylor Fritz, superó en Auckland en la ronda previa a Emilio Nava.
En cambio, Alejandro Tabilo no pudo progresar ante Darderi pese a disponer de un 6-1 y 3-1 en una primera mitad de partido muy dominadora por parte del chileno, que acabó cayendo por 6-1, 5-7 y 3-6.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El noruego Casper Ruud, segundo cabeza de serie, cayó por un doble 6-4 ante el húngaro Fabian Maroszsan, que se enfrentará al estadounidense Eliot Spizzirri, quien también sorprendió al octavo preclasificado, el portugués Nuno Borges por 7-6 (6) y 6-4.
También perdió el británico Cameron Norrie, quinto favorito, derrotado por el francés Giovanni Mpetshi Perricard, verdugo en la primera ronda del español Roberto Bautista, que venció por 4-6, 6-3 y 7-6 (4). EFE