Sebastián Báez avanza y Alejandro Tabilo queda al margen

Sebastián Báez, que presenta este año un balance de cinco victorias sin derrota alguna, se deshizo del norteamericano en una hora y 27 minutos por 7-5 y 6-0 y se cita ahora con el primer cabeza de serie, el también norteamericano Ben Shelton, verdugo en octavos del argentino Francisco Comesaña por 7-5 y 6-3 tras salvar tres bolas de set en la primera manga.

Báez, séptimo cabeza de serie, ha ganado este año sus tres partidos en la United Cup, ante el suizo Stan Wawrinka, el español Jaume Munar y el estadounidense Taylor Fritz, superó en Auckland en la ronda previa a Emilio Nava.

En cambio, Alejandro Tabilo no pudo progresar ante Darderi pese a disponer de un 6-1 y 3-1 en una primera mitad de partido muy dominadora por parte del chileno, que acabó cayendo por 6-1, 5-7 y 3-6.

El noruego Casper Ruud, segundo cabeza de serie, cayó por un doble 6-4 ante el húngaro Fabian Maroszsan, que se enfrentará al estadounidense Eliot Spizzirri, quien también sorprendió al octavo preclasificado, el portugués Nuno Borges por 7-6 (6) y 6-4.

También perdió el británico Cameron Norrie, quinto favorito, derrotado por el francés Giovanni Mpetshi Perricard, verdugo en la primera ronda del español Roberto Bautista, que venció por 4-6, 6-3 y 7-6 (4). EFE