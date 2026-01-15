Djokovic se impone a Tiafoe en la previa al Abierto de Australia

Novak Djokovic de 38 años y cuarto en el ránking ATP, derrotó al estadounidense Frances Tiafoe, de 27 y #31 en el escalafón, por 6-3 y 6-4.

El partido comenzó con un Djokovic dominante, Tiafoe subió el ritmo e igualó el marcador 2-2. Tras este momento de esperanza para el estadounidense, el serbio se desmarcó y cerró el primer set 6-3 en 31 minutos.

“Tengo calor, mucho calor, pero he visto días mucho peores en Australia”, dijo Djokovic al descanso y añadió que se siente “genial” de estar de vuelta en el país, en un torneo que ha ganado en diez ocasiones, la última en 2023.

El estadounidense, que ha acudido a Melbourne cada año desde 2018 con su mejor resultado en 2019 cuando llegó a cuartos de final, arrancó con fuerza el segundo set y apretó a Djokovic hasta el empate a cuatro juegos.

Un Djokovic concentrado y sin errores en esta segunda parte se anotó los dos últimos juegos y selló el set por 6-4, en 51 minutos.

“Estoy intentando lograr tiempo de juego. Era un partido de práctica y supone una gran oportunidad para nosotros para salir y probar la pista”, dijo el #4 tras el encuentro, en una jornada que registró temperaturas más moderadas que en días anteriores con unos 20 grados.

En el Abierto de Australia, que comienza oficialmente el domingo, Djokovic debutará ante el español Pedro Martínez, de 28 años y #71 en el ránking ATP, mientras que Tiafoe se estrenará con el australiano Jason Kubler.

Por su parte, Carlos Alcaraz, #1 uno del ránking, iniciará ante el australiano Adam Walton el Abierto, primer torneo del Grand Slam de tenis de 2026, donde el defensor del título, el italiano Jannik Sinner, debutará con el francés Hugo Gaston, tras el sorteo celebrado este jueves en Melbourne.

Alcaraz evitó así a Djokovic que quedó ubicado en la otra parte del cuadro, en el de Sinner, con el que se encontraría en una hipotética semifinal. En el camino del murciano, antes de la final, tendría enfrente al alemán Alexander Zverev, tercero del mundo y finalista una vez en Melbourne. EFE