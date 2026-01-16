Cocciaretto con Jovic en la definición de Hobart

Iva Jovic superó a la australiana Taylah Preston por 4-6, 6-4 y 6-1.

Lea más: Báez, finalista en Auckland

La transalpina Elisabetta Cocciaretto acumula seis victorias seguidas, desde la fase previa, y se situó en la final WTA 250.

Cocciaretto, que no tuvo excesiva oposición de Ruzic, a la que superó en una hora y 18 minutos, se situó en su tercera final en el circuito, la segunda en Hobart tras la del 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aspira así al segundo título de su carrera y se medirá a la joven Iva Jovic, de 18 años, que remontó ante Preston para situarse en la segunda final de su carrera en una temporada donde ha ganado siete partidos y ha perdido solo uno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La jugadora más joven del top 100 ganó el pasado año el título en Guadalajara, México. El único torneo que tiene. EFE