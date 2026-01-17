Mensik supera en la final al argentino Báez

El europeo Jakub Mensik, de 20 años, frenó la remontada que intentó su rival en el segundo parcial y salvó tres puntos de set, en el choque entre dos jugadores que se enfrentaban por primera vez.

Lea más: Andreeva, campeona en Adelaida

El saque ayudó al triunfo a Mensik -once directos en la manga inicial y 18 en el total al final del partido- y evitó un nuevo triunfo de Báez que llegó a la final de Auckland con siete partidos ganados seguidos y ninguna derrota en lo que va de 2026.

Jakub Mensik consiguió el segundo título de su carrera en Auckland tras el logrado en Miami en el 2025. EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy