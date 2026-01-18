Tenis
18 de enero de 2026 - 17:14

Comesaña, tercer argentino en segunda ronda

Francisco Comesaña, clasificado a la segunda ronda del Abierto de Australia.
Francisco Comesaña, clasificado a la segunda ronda del Abierto de Australia.062503+0000 WILLIAM WEST

El argentino Francisco Comesaña, 68 en el ránking ATP, se impuso este domingo ante el estadounidense Patrick Kypson, 116 del mundo, por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3, en su debut en el Abierto de Australia, convirtiéndose en el tercer argentino en pasar a segunda ronda.

Por ABC Color

Francisco Comesaña clasificó a la segunda ronda junto con sus compatriotas Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo.

Lea más: Venus Williams se despide de Australia

El tenista argentino Comesaña, de 25 años y originario de Mar de Plata, necesitó cerca de tres horas para derrotar a Kypson y conseguir plaza para la segunda ronda, donde se enfrentará al también estadounidense Frances Tiafoe o al australiano Jason Kubler, una vez se resuelva el cruce de primera ronda entre ambos.

Comesaña dominó con autoridad los dos primeros sets y, pese al traspié en el tercero, sentenció el encuentro al imponerse por 6-3 en el cuarto, firme al servicio en el tramo decisivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el Abierto de Australia de 2025, Comesaña fue eliminado en primera ronda frente al alemán Daniel Altmaier, por 2-6, 6-3, 6-7, 6-4 y 4-6. EFE