Comesaña, tercer argentino en segunda ronda

Francisco Comesaña clasificó a la segunda ronda junto con sus compatriotas Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo.

El tenista argentino Comesaña, de 25 años y originario de Mar de Plata, necesitó cerca de tres horas para derrotar a Kypson y conseguir plaza para la segunda ronda, donde se enfrentará al también estadounidense Frances Tiafoe o al australiano Jason Kubler, una vez se resuelva el cruce de primera ronda entre ambos.

Comesaña dominó con autoridad los dos primeros sets y, pese al traspié en el tercero, sentenció el encuentro al imponerse por 6-3 en el cuarto, firme al servicio en el tramo decisivo.

En el Abierto de Australia de 2025, Comesaña fue eliminado en primera ronda frente al alemán Daniel Altmaier, por 2-6, 6-3, 6-7, 6-4 y 4-6. EFE