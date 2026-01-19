Un imperial Djokovic supera sin sobresaltos su estreno en Australia

El serbio Novak Djokovic aspira a conquistar un 25º título del Grand Slam, con 38 años.
Djokovic, diez veces ganador en Melbourne, derrotó al 71º jugador de la clasificación, Pedro Martínez, por 6-3, 6-2 y 6-2, en dos horas justas de partido.
En segunda ronda, Djokovic se enfrentará al italiano Francesco Maestrelli (141), procedente de la fase previa y que este lunes dio la sorpresa en cinco sets ante el francés Terence Atmane (64º).
Al saltar a la pista este lunes, Novak igualó el récord de 21 participaciones en Melbourne de su antiguo rival Roger Federer, retirado desde 2022.
Para Djokovic, además, es su 81º torneo del Grand Slam, igualando otro récord que ahora comparte con el mismo Federer y con el español Feliciano López, también retirado.
A la espera del debut en el último turno de la jornada en Melbourne del doble defensor del título Jannik Sinner (#2), todos los principales favoritos al título se han clasificado para la segunda ronda, luego de que el domingo lo hicieran el #1 Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev (#3) y finalista el año pasado. AFP