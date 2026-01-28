Djokovic sufre encontronazo con un periodista y rechaza que vaya “persiguiendo” a rivales

“Me parece un poco irrespetuoso saltarse lo que pasó entre el periodo en el que empecé persiguiendo a Roger y Rafa y ahora, que supuestamente persigo a otros. Hubo unos 15 años en los que yo dominé los Grand Slams”, afirmó el serbio tras su partido en el Abierto de Australia, donde logró el paso a semifinales.

Djokovic aseguró que no se siente en un papel secundario frente a la nueva generación. “No siento que esté persiguiendo a nadie. Estoy creando mi propia historia”, subrayó.

“Así que siempre soy el perseguidor y nunca soy perseguido... Gracias, vale la pena decirlo a veces, ¿verdad?”, respondió el tenista al periodista.

Djokovic se encontrará con el italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, o con el estadounidense Ben Shelton, séptimo, una vez se resuelva el cruce hoy entre ambos.

