Musetti tras su retirada frente a Djokovic: "Estaba jugando realmente bien"

El tenista explicó que comenzó a sentir molestias al inicio del segundo set. "Sentí algo extraño en la pierna derecha al comienzo del segundo set. Seguí jugando porque estaba jugando realmente, realmente bien", afirmó en una rueda de prensa.

Con el paso de los juegos, el dolor se intensificó hasta hacer inviable la continuidad. "El nivel de dolor iba cada vez más alto. No había mucho que decir ni mucho que hacer", resumió.

Musetti reconoció su frustración y preocupación, tanto por la gravedad de la lesión como por sus antecedentes físicos.

"Hicimos pruebas antes de empezar la temporada para intentar prevenir este tipo de lesiones y no salió nada. Honestamente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo, lo oscuro que es para mí", declaró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque evitó confirmar un diagnóstico, el italiano teme que se trate de un desgarro.

"No soy doctor, pero siento que conozco mi cuerpo y estoy bastante seguro de que es un desgarro. Es desafortunado", dijo, adelantando que se someterá a pruebas médicas más exhaustivas al regresar a casa.

El jugador lamentó especialmente tener que retirarse cuando estaba compitiendo de tú a tú con el serbio. "Iba dos sets arriba contra Novak y estaba jugando así. Tener que retirarme es algo que nunca habría imaginado. Es realmente doloroso", aseguró.

Musetti centrará ahora su atención en confirmar el alcance de la lesión y definir un plan de rehabilitación, mientras que Djokovic ha logrado el pase a semifinales, donde se encontrará con el italiano Jannik Sinner o con el estadounidense Ben Shelton, una vez se resuelva el cruce entre ambos.