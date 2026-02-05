Andrea Gaudenzi, reelegido presidente de la ATP hasta 2028

"Andrea Gaudenzi ha sido reelegido presidente. Gaudenzi ejercerá su tercer mandato hasta 2028, tras haber ocupado el cargo desde enero de 2020", informó la ATP en un comunicado.

Gaudenzi, en los seis años que lleva al frente de la ATP, ha conseguido un aumento de la remuneración total anual de los jugadores de nivel ATP de 100 millones de dólares, alcanzando un máximo histórico de 269,6 millones de dólares en 2025 y 400 millones de dólares si se suman los Grand Slams.

En el circuito Challenger, el premio total en metálico ha aumentado un 167% desde 2022, hasta alcanzar la cifra récord de 32,4 millones de dólares en 2026.

"Es un honor seguir prestando mis servicios a la ATP, una organización que ha marcado mi carrera desde mi época como jugador en el circuito. Cuando reflexiono sobre lo que hemos logrado, veo un deporte con unas bases más sólidas que nunca, respaldado por un crecimiento récord que pone de manifiesto el potencial del tenis", declaró el mandatario.

"Ahora es el momento de seguir avanzando. Nuestro deporte es indudablemente más fuerte cuando avanzamos juntos. Gracias a la Junta Directiva de la ATP y a nuestros miembros por su continua confianza y apoyo", añadió.

En esta tercera etapa al frente de la organización, Gaudenzi dirigirá la ATP mientras se lleva a cabo una "revisión integral del producto" que coincide con la introducción del décimo Masters 1000 en Arabia Saudí en 2028.