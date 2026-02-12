Paraguay enfrentará a Perú en el Grupo Mundial I de la Copa Davis

La Federación Internacional de Tenis (ITF) sorteó hoy en la ciudad de Londres los trece enfrentamientos del Grupo Mundial I y del Grupo Mundial II de la Copa Davis 2026. Con los cruces definidos, Paraguay enfrentará a Perú por el boleto a la Primera Ronda de las Qualifiers 2027: la llave será en suelo peruano entre el 18 y 20 de setiembre de este año.

El combinado guaraní regresó al Grupo Mundial I luego de 37 años: capitaneado por Paulo Carvallo y liderado por Adolfo Daniel Vallejo, la raqueta uno del seleccionado y número 101 del ranking ATP, superó 3-1 a Rumania en los playoffs de ascenso a la categoría en el Club Internacional de Tenis (CIT) de la ciudad de Asunción.

“Las 13 naciones ganadoras avanzarán a la 1.ª ronda de los Qualifiers 2027, con la posibilidad de luchar por el título de la Copa Davis 2027. Las 13 naciones perdedoras competirán en los play-offs del Grupo Mundial I 2027”, explicó la ITF sobre los ganadores y perdedores de los 13 cruces del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.