Tenis
12 de febrero de 2026 - 09:42

Paraguay enfrentará a Perú en el Grupo Mundial I de la Copa Davis

Los tenistas paraguayos celebran la victoria sobre Rumania y ascenso al Grupo Mundial I de la Copa Davis en el Club Internacional de tenis, en Asunción, Paraguay.
La ITF sorteó hoy las eliminatorias del Grupo Mundial I de la Copa Davis. Paraguay enfrentará a Perú en condición de visitante.

Por ABC Color

La Federación Internacional de Tenis (ITF) sorteó hoy en la ciudad de Londres los trece enfrentamientos del Grupo Mundial I y del Grupo Mundial II de la Copa Davis 2026. Con los cruces definidos, Paraguay enfrentará a Perú por el boleto a la Primera Ronda de las Qualifiers 2027: la llave será en suelo peruano entre el 18 y 20 de setiembre de este año.

El combinado guaraní regresó al Grupo Mundial I luego de 37 años: capitaneado por Paulo Carvallo y liderado por Adolfo Daniel Vallejo, la raqueta uno del seleccionado y número 101 del ranking ATP, superó 3-1 a Rumania en los playoffs de ascenso a la categoría en el Club Internacional de Tenis (CIT) de la ciudad de Asunción.

Adolfo Daniel Vallejo celebra la victoria y el ascenso de Paraguay al Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 luego de superar 3-1 a Rumania en los playoffs en el Club Internacional de Tenis (CIT), en Asunción, Paraguay.
“Las 13 naciones ganadoras avanzarán a la 1.ª ronda de los Qualifiers 2027, con la posibilidad de luchar por el título de la Copa Davis 2027. Las 13 naciones perdedoras competirán en los play-offs del Grupo Mundial I 2027”, explicó la ITF sobre los ganadores y perdedores de los 13 cruces del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.