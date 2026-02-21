Paul sorprende a Fritz y vuela a las semifinales

Tommy Paul, #24 del mundo, verdugo de su compatriota Taylor Fritz, disputará la semifinal este sábado contra el también estadounidense Learner Tien (#23), que le ganó a Frances Tiafoe por 7-6 (5), 3-6 y 7-5.
La segunda semifinal la disputarán el italiano Flavio Cobolli contra el estadounidense Sebastian Korda.
Cobolli (#20) doblegó al jugador de Hong Kong Chak Lam Coleman Wong (#137), mientras que Korda (#50) eliminó al noruego Casper Ruud (#13). EFE
