Tenis
21 de febrero de 2026 - 12:57

Paul sorprende a Fritz y vuela a las semifinales

Tommy Paul se impuso en el duelo de estadounidenses contra Taylor Fritz.
Tommy Paul ganó el viernes por 6-4 y 6-3 el derbi estadounidense contra Taylor Fritz y se clasificó para las semifinales del torneo ATP 250 de Delray Beach.

Por ABC Color

Tommy Paul, #24 del mundo, verdugo de su compatriota Taylor Fritz, disputará la semifinal este sábado contra el también estadounidense Learner Tien (#23), que le ganó a Frances Tiafoe por 7-6 (5), 3-6 y 7-5.

La segunda semifinal la disputarán el italiano Flavio Cobolli contra el estadounidense Sebastian Korda.

Cobolli (#20) doblegó al jugador de Hong Kong Chak Lam Coleman Wong (#137), mientras que Korda (#50) eliminó al noruego Casper Ruud (#13). EFE

